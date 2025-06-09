Более 3 000 сел в Казахстане подключат к высокоскоростному интернету

Наша задача не просто подключить сёла к интернету, а встроить их в цифровую экосистему страны. Это основа для равного доступа к образованию, медицине, госуслугам.
Инвестсоглашение подписали главы ведомства и компании.
Благодаря договоренностям реализация проекта по строительству волоконно-оптических линий связи завершится до конца 2026 года. А подключение в отдаленных районах будет обеспечено спутниковыми каналами связи до конца 2027 года.
Проект, добавили в Минцифры, позволит обеспечить к концу 2027 года 99% сел страны высокоскоростным интернетом.
Уже скоро доступ к сети получат школы, больницы, административные здания, бюджетные организации, а также общественные точки доступа и более 40 пунктов пропуска на государственных границах.
При этом села планируют подключать как по волоконно-оптическим (88%), так и по спутниковым каналам (12%).
В реализацию проекта вложат более 239 млрд тенге ($4,7 млн), причем это внебюджетные средства.
Для сельчан также усилят инфраструктуру для базовых станций сотовой связи, добавили в Минцифры.