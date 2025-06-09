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Более 3 000 сел в Казахстане подключат к высокоскоростному интернету

АСТАНА, 9 июн — Sputnik. Минцифры и «Казахтелеком» (национальная телекоммуникационная компания Казахстана) договорились подключить к высокоскоростному интернету более 3000 сел в Казахстане.

Источник: Sputnik.kz

Наша задача не просто подключить сёла к интернету, а встроить их в цифровую экосистему страны. Это основа для равного доступа к образованию, медицине, госуслугам.

заявил глава ведомства Жаслан Мадиев

Инвестсоглашение подписали главы ведомства и компании.

Благодаря договоренностям реализация проекта по строительству волоконно-оптических линий связи завершится до конца 2026 года. А подключение в отдаленных районах будет обеспечено спутниковыми каналами связи до конца 2027 года.

говорится в сообщении

Проект, добавили в Минцифры, позволит обеспечить к концу 2027 года 99% сел страны высокоскоростным интернетом.

Уже скоро доступ к сети получат школы, больницы, административные здания, бюджетные организации, а также общественные точки доступа и более 40 пунктов пропуска на государственных границах.

отмечается в сообщении

При этом села планируют подключать как по волоконно-оптическим (88%), так и по спутниковым каналам (12%).

В реализацию проекта вложат более 239 млрд тенге ($4,7 млн), причем это внебюджетные средства.

Для сельчан также усилят инфраструктуру для базовых станций сотовой связи, добавили в Минцифры.