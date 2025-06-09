Самарский колледж строительства и предпринимательства ликвидируют

Самарский колледж строительства и предпринимательства образован 1 июля 1993 года приказом Государственного комитета РФ по вопросам архитектуры и строительства на базе Самарского техникума транспортного строительства и Самарского строительного техникума. В 2011 г. колледж становится филиалом ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет». С 1993 г. Самарский колледж строительства и предпринимательства подготовил более 7000 специалистов для строительной отрасли.