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Самарский колледж строительства и предпринимательства ликвидируют

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ принято решение о ликвидации Самарского колледжа строительства и предпринимательства — филиала «Национального исследовательского Московского государственного строительного университета», сообщает пресс-служба учебного заведения.

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Обучающиеся, не завершающие освоение образовательные программы среднего профессионального образования в текущем (2024/2025) учебном году, будут переведены в иную образовательную организацию, реализующую соответствующие образовательные программы согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности, с сохранение формы и условий обучения для получения образования (завершения обучения).

Самарский колледж строительства и предпринимательства образован 1 июля 1993 года приказом Государственного комитета РФ по вопросам архитектуры и строительства на базе Самарского техникума транспортного строительства и Самарского строительного техникума. В 2011 г. колледж становится филиалом ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет». С 1993 г. Самарский колледж строительства и предпринимательства подготовил более 7000 специалистов для строительной отрасли.