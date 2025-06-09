В Новосибирске построят автовокзал «Западный» рядом с Хилокским рынком

Проект включает в себя продление трамвайной линии от разворотного кольца на улице Петухова до улицы Хилокской в направлении Юго-Западного жилмассива. В соответствии с программой развития транспортной инфраструктуры Новосибирска до 2030 года, планируется формирование пересадочного узла «Западный», объединяющего трамвайные и автобусные маршруты с автовокзалом. На схеме этот узел обозначен в месте пересечения улиц Хилокской и Петухова.