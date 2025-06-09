Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Ермак присмотрел в Беларуси автобусы для перевозки туристов в Калининграде

Министр по культуре и туризму региона побывал на заводе МАЗ.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: пресс-службы президента Республики Беларусь

В рамках визита в Минск министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак в составе делегации побывал на заводе МАЗ. Там он сегодня, 9 июня, присмотрел автобусы для Калининграда.

«Посмотрел на заводе МАЗ очень интересный туристический автобус на 62 места, который точно подойдет под задачи наших туроператоров», — написал глава министерства в своем телеграм-канале.

Чем примечателен транспорт — не уточняется.

Напомним, этим летом власти ждут в Калининградской области чуть меньше 1 млн туристов. В минтуризма рассчитывают, что приезжих будет на 12% больше, чем в прошлом году.