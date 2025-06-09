Андрей Ермак присмотрел в Беларуси автобусы для перевозки туристов в Калининграде

В рамках визита в Минск министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак в составе делегации побывал на заводе МАЗ. Там он сегодня, 9 июня, присмотрел автобусы для Калининграда.
«Посмотрел на заводе МАЗ очень интересный туристический автобус на 62 места, который точно подойдет под задачи наших туроператоров», — написал глава министерства в своем телеграм-канале.
Чем примечателен транспорт — не уточняется.
Напомним, этим летом власти ждут в Калининградской области чуть меньше 1 млн туристов. В минтуризма рассчитывают, что приезжих будет на 12% больше, чем в прошлом году.