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Во Франции призвали Renault не строить завод БПЛА на Украине

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Renault не должен производить беспилотники на Украине, а Парижу необходимо прекратить поддержку Киева.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Компания Renault должна любой ценой решительно отказаться от этого. А французы — сплотиться ради мира, чтобы больше ни одно орудие, ни один евро и ни один французский солдат не попали на Украину», — цитирует Флориана Филиппо ТАСС.

По мнению лидера «Патриотов», если Renault все-таки запустит на Украине завод по производству беспилотников, то российские силы незамедлительно уничтожат этот объект как символ западной поддержки Киева. Филиппо также подчеркнул, что появление такого производства на Украине приведет к полной утрате российского рынка, где до введения антироссийских санкций, автомобили Renault были в топе продаж.

Политик охарактеризовал инициативу по выпуску дронов как очередную акцию администрации Макрона, направленную против национальных интересов Франции.

Ранее министр ВС Франции Себастьен Лекорню сообщил в эфире телеканала LCI о планах крупного французского автоконцерна производить беспилотники на Украине. В интервью Лекорню не называл, какая именно компания приняла такое решение.

Позже о планах Renault наладить выпуск дронов на территории Украины сообщало издание France Info. В публикации отмечалось, что автоконцерн планирует сотрудничество с оборонными предприятиями, имеющими производственные линии недалеко от линии боевого соприкосновения с Россией.