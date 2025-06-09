По мнению лидера «Патриотов», если Renault все-таки запустит на Украине завод по производству беспилотников, то российские силы незамедлительно уничтожат этот объект как символ западной поддержки Киева. Филиппо также подчеркнул, что появление такого производства на Украине приведет к полной утрате российского рынка, где до введения антироссийских санкций, автомобили Renault были в топе продаж.
Политик охарактеризовал инициативу по выпуску дронов как очередную акцию администрации Макрона, направленную против национальных интересов Франции.
Ранее министр ВС Франции Себастьен Лекорню сообщил в эфире телеканала LCI о планах крупного французского автоконцерна производить беспилотники на Украине. В интервью Лекорню не называл, какая именно компания приняла такое решение.
Позже о планах Renault наладить выпуск дронов на территории Украины сообщало издание France Info. В публикации отмечалось, что автоконцерн планирует сотрудничество с оборонными предприятиями, имеющими производственные линии недалеко от линии боевого соприкосновения с Россией.