WSJ: Трамп поручил Минфину США обсудить с КНР смягчение экспортных ограничений

По их данным, рассматривается возможность снятия ограничений на экспорт в Китай таких товаров, как авиадвигатели и комплектующие к ним, программного обеспечения для производства микрочипов, а также этана — компонента природного газа, используемого в производстве пластмасс. Ограничения на эти поставки ранее не анонсировались официально.