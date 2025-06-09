Основатель Freedom Holding Corp. рассказал о становлении своей финтех компании

За годы, прошедшие после размещения на бирже, стоимость акций FRHC выросла более чем в 12 раз. Это принесло инвесторам огромный доход, а компания смогла привлечь значительные средства, которые позволили перейти к сеансу одновременной игры на многочисленных досках. Обновленная стратегия предполагала масштабирование бизнеса за счет освоения новых сегментов, повышение его эффективности через инвестиции в инновации. Как рассказывает сам Тимур Турлов, он не очень любит сберегать и тратить деньги. Они вызывают у него одно желание — вложить в бизнес, поскольку это ресурс, который должен работать. «Мне крайне не нравится идея любых неработающих денег — где бы они ни лежали. Любые мертвые деньги вызывают во мне острое желание их во что-нибудь вложить», — пояснял Тимур Турлов.