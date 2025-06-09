OleoScope: РФ за пять месяцев снизила экспорт подсолнечного масла на четверть

Экспорт растительных масел из России в период с января по май текущего года сократился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,87 миллиона тонн, а поставки подсолнечного масла снизились на четверть. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на аналитический центр OleoScope.