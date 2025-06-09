OleoScope: РФ за пять месяцев снизила экспорт подсолнечного масла на четверть

Экспорт растительных масел из России в период с января по май текущего года сократился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,87 миллиона тонн, а поставки подсолнечного масла снизились на четверть. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на аналитический центр OleoScope.
В Масложировом союзе России ожидают, что с учетом хороших прогнозов по урожаю в мире стоимость подсолнечника к концу нынешнего сезона снизится. В этом году сбор масличных культур может составить рекордные 33,8 миллиона тонн.
Специалисты делают вывод, что если оптимистичные расчеты подтвердятся, то низкая стоимость сырья позволит увеличить переработку и, соответственно, экспорт.
Как писал сайт KP.RU, 19 мая стало известно, что в марте 2025 года Россия стала главным поставщиком огурцов в Польшу. Отмечалось, что был достигнут максимум экспорта огурцов в Польшу по сравнению с четырьмя предыдущими годами. Москва экспортировала Варшаве продукта на 2,7 миллиона евро и таким образом обеспечила 83% импортных потребностей Польши. Кроме России, поставщиками стали Турция, Белоруссия и Украина.