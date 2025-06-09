Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Саудовскся Аравия начала ценовую войну за нефтяной рынок

Глава отдела сырьевых исследований Bank of America Corp.

Глава отдела сырьевых исследований Bank of America Corp. Франсиско Бланш заявил в интервью Bloomberg TV, что Саудовская Аравия начала ценовую войну, чтобы восстановить утраченную долю на мировом рынке нефти.

По словам аналитика, стратегия Саудовской Аравии предосматривает продолжительный и плавный процесс.

Он отметил, что сейчас американские сланцевые производители, которые ранее потеснили Саудовскую Аравию, сталкиваются с высокими издержками.

Бланш добавил, что Саудовская Аравия также конкурирует с другими странами ОПЕК.