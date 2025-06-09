Саудовскся Аравия начала ценовую войну за нефтяной рынок

Глава отдела сырьевых исследований Bank of America Corp. Франсиско Бланш заявил в интервью Bloomberg TV, что Саудовская Аравия начала ценовую войну, чтобы восстановить утраченную долю на мировом рынке нефти.
По словам аналитика, стратегия Саудовской Аравии предосматривает продолжительный и плавный процесс.
Он отметил, что сейчас американские сланцевые производители, которые ранее потеснили Саудовскую Аравию, сталкиваются с высокими издержками.
Бланш добавил, что Саудовская Аравия также конкурирует с другими странами ОПЕК.