В Краснодаре отказались от идеи создания канатного метро

Отметим, что слухи о реализации канатного метро начали муссироваться с 2017 года. В 2021 году эту информацию подтвердил Евгений Первышов, который занимал пост мэра. Но уже в 2023 году администрация отказалась от идеи строительства канатки в Краснодаре.