В Краснодаре отказались от идеи создания канатного метро

Проект канатного метро не будет реализован в Краснодаре. Об этом сообщил в своих соцсетях депутат Гордумы Александр Сафронов.
Обсуждение вопроса проходило на одном из заседаний, где глава экономического отдела администрации Елена Васильченко рассказала, что данный вид общественного транспорта исключен из «Стратегии развития Краснодара 2030».
Отметим, что слухи о реализации канатного метро начали муссироваться с 2017 года. В 2021 году эту информацию подтвердил Евгений Первышов, который занимал пост мэра. Но уже в 2023 году администрация отказалась от идеи строительства канатки в Краснодаре.