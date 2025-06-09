Видят то, чего нет: Автолюбитель рассказал, как старые камеры ДПС меняют реальность на дорогах

При этом собеседник издания не считает, что проблема в том, что треть старых камер на российских дорогах недостаточно функциональны, чтобы фиксировать нарушения правил движения. По мнению Харса ситуация обстоит иначе: камеры могут фиксировать ситуации, которых не было.
«Проблема не только в том, что камеры старые. А в том, что они иногда дают сбои и фиксируют нарушения неточно. Сколько раз слышал истории про штрафы за 83 км/ч при реальных 60 км/ч или камеры, срабатывающие на тень от дерева или не видящие временные знаки», — подчеркнул Харс.
Напомним, сегодня НАС обратился к правительству РФ с предложением по срочному обновлению системы дорожного фотовидеоконтроля. По данным союза, каждый третий из комплексов наблюдения за дорожным движением устарел и не может фиксировать нарушения на дорогах.