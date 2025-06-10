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Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 10 июня

Нацбанк Беларуси понизил курс евро и курс доллара, но повысил курс российского рубля на 10 июня, вторник.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк определил курсы валют на 10 июня 2025 года, вторник. Так, понижены курс доллара и курс евро, но вырос курс российского рубля.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на вторник, 10 июня, Национальный банк установил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 2,9953 белорусского рубля, 1 евро — 3,4220 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7845 белорусского рубля.

В сравнении с валютными курсами, которые были определены на понедельник, 9 июня, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля подрос. Сильнее скорректирован курс российского рубля.

В денежном выражении курс доллара понизился на 0,0017 белрубля, курс евро потерял 0,0002 белрубля, а курс российского рубля стал тяжелее в валютной корзине на 0,0054 белрубля.

Еще Белстат назвал часовую оплату труда в разных отраслях экономики: «Более 40 рублей — айтишники и шахтеры, 15 — кассиры, 13 — аграрии и лесники».