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Стоимость серебра на бирже превысила $37 впервые с 29 февраля 2012 года

Параллельно с этим наблюдалось укрепление и на рынке золота.

Источник: Аргументы и факты

Согласно данным с биржи Comex, входящей в структуру Нью-Йоркской товарной биржи, цена фьючерсов на серебро с поставкой в июле 2025 года впервые с 29 февраля 2012 года превысила отметку в $37 за тройскую унцию.

По состоянию на 21:36 мск стоимость серебра достигала $37,025 за унцию, показав рост на 2,41%. Однако уже к 21:54 мск темпы роста несколько замедлились, и цена составила $36,985, что соответствует приросту на 2,35%.

Параллельно с этим наблюдалось укрепление и на рынке золота: фьючерсы с поставкой в августе 2025 года подорожали на 0,69%, достигнув уровня $3 353,5 за тройскую унцию.

Ранее сообщалось, что стоимость золота выросла более чем на 2%, установив новый исторический рекорд и превысив отметку в 3400 долларов за тройскую унцию.