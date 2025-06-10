Приморье получит федеральные средства на восстановление дорог после паводков

Правительство России направит дополнительные 2 млрд рублей на восстановление дорог, повреждённых в результате паводков. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина, сообщает ИА PrimaMedia.
«Рассмотрим также вопросы, которые касаются поддержки целого ряда регионов. Прежде всего тех, где были наводнения. Глава государства обращает особое внимание на ликвидацию их последствий, оказание помощи пострадавшим людям. Обсудим дополнительное выделение 2 млрд рублей на восстановление автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, которые были подтоплены паводками, случившимися за последнее время», — говорится в сообщении.
Среди получателей федеральной поддержки — Приморье, а также Забайкалье, Амурская, Иркутская, Омская и Оренбургская области.
Михаил Мишустин призвал профильные ведомства и власти на местах усилить меры по предотвращению повторения подобных ситуаций.
Напомним, по данным главного синоптика Приморья Бориса Кубая, в этом году охотоморский антициклон фактически отсутствует. Это открывает путь атмосферным фронтам и циклонам, которые беспрепятственно идут через регион, вызывая частые осадки. Дополнительно на ситуацию влияет теплый субтропический воздух, который активно поступает с юга на север, усиливая интенсивность дождей. Это означает, что лето, в очередной раз, может быть довольно напряженным в плане дождевых паводков и наводнений.