Приморье получит федеральные средства на восстановление дорог после паводков

Напомним, по данным главного синоптика Приморья Бориса Кубая, в этом году охотоморский антициклон фактически отсутствует. Это открывает путь атмосферным фронтам и циклонам, которые беспрепятственно идут через регион, вызывая частые осадки. Дополнительно на ситуацию влияет теплый субтропический воздух, который активно поступает с юга на север, усиливая интенсивность дождей. Это означает, что лето, в очередной раз, может быть довольно напряженным в плане дождевых паводков и наводнений.