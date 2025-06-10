В Хабаровске обсудили изменения в маршрутной сети и подготовку к ремонту

В ближайшее время будет запущен межмуниципальный маршрут, который, наряду с маршрутом № 22, свяжет индустриальный парк «Авангард» с другими районами города. При этом маршрут № 47, признанный убыточным, отменен — его заменил троллейбусный маршрут № 4, следующий от онкоцентра до Комсомольской площади.