В Хабаровске обсудили изменения в маршрутной сети и подготовку к ремонту

По поручению мэра Хабаровска состоялась рабочая встреча с перевозчиками, на которой рассмотрели ключевые вопросы организации пассажирских перевозок. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В ближайшее время будет запущен межмуниципальный маршрут, который, наряду с маршрутом № 22, свяжет индустриальный парк «Авангард» с другими районами города. При этом маршрут № 47, признанный убыточным, отменен — его заменил троллейбусный маршрут № 4, следующий от онкоцентра до Комсомольской площади.
С 13 по 21 июня будет перекрыта улица Карла Маркса из-за прокладки теплотрассы. Изменения затронут 12 автобусных маршрутов — №№ 14, 19, 21, 29п, 29к, 34, 56, 58, 61к, 61с, 82 — и троллейбусы №№ 1 и 4.
Отдельно отметили перевозчиков, проявивших себя в конкурсе «Лучший по профессии». Победители представят Хабаровск на всероссийском этапе соревнований.
Городские власти призывают пассажиров заранее уточнять изменения в расписании и планировать маршруты с учетом временных неудобств.