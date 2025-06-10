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В Челябинске начало дешеветь вторичное жилье

Аналитики отследили нисходящую динамику на челябинском рынке вторичного жилья.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: РИА "Новости"

Срез цен на жилую недвижимость сделали по итогам мая на крупнейших региональных рынках России. В Челябинске средняя цена на «вторичку» показала результат в 108,8 тыс. рублей за один квадратный метр. За месяц показатель отступил на 0,7%. Данное исследование поместило Челябинск на 15 место среди российских городов-миллионников, дешевле чем в южноуральском мегаполисе вторичное жилье нашли только в Волгограде. Для сравнения в соседнем Екатеринбурге квадратный метр «вторички» в среднем стоит 142,7 тыс. рублей, а в Уфе — 131 тыс. рублей.

Отметим, что исследование было проведено специалистами сервиса «ЦИАН Аналитика», а опубликованы его результаты «Коммерсантом».