В Челябинске начало дешеветь вторичное жилье

Срез цен на жилую недвижимость сделали по итогам мая на крупнейших региональных рынках России. В Челябинске средняя цена на «вторичку» показала результат в 108,8 тыс. рублей за один квадратный метр. За месяц показатель отступил на 0,7%. Данное исследование поместило Челябинск на 15 место среди российских городов-миллионников, дешевле чем в южноуральском мегаполисе вторичное жилье нашли только в Волгограде. Для сравнения в соседнем Екатеринбурге квадратный метр «вторички» в среднем стоит 142,7 тыс. рублей, а в Уфе — 131 тыс. рублей.