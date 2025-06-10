В Новосибирске ищут нового подрядчика для парка «Каменка»

МАУ «Дирекция городских парков» Новосибирска начало поиски подрядчика для установки комплекса технических систем безопасности в парке «Каменка». Информация об этом была опубликована на портале госзакупок.
Работы охватывают всю территорию парка, ограниченную улицами Адриена Лежена, Поселковой, Комбинатской, Есенина, Трактовой, Волочаевской и переулком Трикотажстроя.
Победителю аукциона необходимо будет смонтировать систему видеонаблюдения, установить автоматические извещатели пожарной сигнализации, громкоговорители или звуковые колонки.
Начальная цена контракта определена в 34,3 миллиона рублей. Подрядчик обязан завершить все работы в течение трёх месяцев после подписания договора.
Напомним, что проект благоустройства парка «Каменка» изначально оценивался почти в 300 миллионов рублей, а его завершение планировалось на октябрь 2023 года. Однако сроки реализации неоднократно сдвигались, а стоимость выросла на 85 миллионов рублей. В итоге мэрия Новосибирска была вынуждена расторгнуть контракт с прежним исполнителем работ — компанией «Проектно-строительная корпорация “Развитие”».