В Новосибирске ищут нового подрядчика для парка «Каменка»

Напомним, что проект благоустройства парка «Каменка» изначально оценивался почти в 300 миллионов рублей, а его завершение планировалось на октябрь 2023 года. Однако сроки реализации неоднократно сдвигались, а стоимость выросла на 85 миллионов рублей. В итоге мэрия Новосибирска была вынуждена расторгнуть контракт с прежним исполнителем работ — компанией «Проектно-строительная корпорация “Развитие”».