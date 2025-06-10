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Цены на клубнику в России максимально упадут в ближайшие 2 недели

Стоимость может снизиться на треть от текущих значений.

Источник: Аргументы и факты

В ближайшие 2 недели клубнику ждёт заключительный этап снижения цен, поделился прогнозом с aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Снижение цен ожидается примерно на 25−30% от текущих значений. Вероятно, таким образом цена достигнет минимального уровня в этом году и далее уже пойдёт на рост из-за объективной причины перехода к завершению сезона», — рассказал он.

По мнению эксперта, цены на клубнику из-за небольших сроков хранения могут очень сильно варьироваться у продавцов в зависимости от имеющегося у них объёма собранного урожая и спроса на продукцию со стороны потребителей.

«На рынках очень часто в конце дня продавцы могут предлагать дополнительные приятные для покупателя скидки (20% и даже выше) на клубнику», — добавил эксперт.

Ранее экономист Балынин поделился прогнозом о сроках снижения цен на помидоры и огурцы.