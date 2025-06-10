Цены на клубнику в России максимально упадут в ближайшие 2 недели

В ближайшие 2 недели клубнику ждёт заключительный этап снижения цен, поделился прогнозом с aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Снижение цен ожидается примерно на 25−30% от текущих значений. Вероятно, таким образом цена достигнет минимального уровня в этом году и далее уже пойдёт на рост из-за объективной причины перехода к завершению сезона», — рассказал он.
По мнению эксперта, цены на клубнику из-за небольших сроков хранения могут очень сильно варьироваться у продавцов в зависимости от имеющегося у них объёма собранного урожая и спроса на продукцию со стороны потребителей.
«На рынках очень часто в конце дня продавцы могут предлагать дополнительные приятные для покупателя скидки (20% и даже выше) на клубнику», — добавил эксперт.
Ранее экономист Балынин поделился прогнозом о сроках снижения цен на помидоры и огурцы.