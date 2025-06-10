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Бизнес умоляет власти отказаться от «российской полки» в магазинах

Крупнейшие отраслевые объединения производителей и поставщиков продуктов обратились к правительству с просьбой не поддерживать законопроект о «российской полке». По их мнению, он нарушает принципы свободы торговли и создает риски для бизнеса. Об этом сообщают СМИ.

Законопроект о «российской полке» вызвал протест отраслевых ассоциаций.

Крупнейшие отраслевые объединения производителей и поставщиков продуктов обратились к правительству с просьбой не поддерживать законопроект о «российской полке». По их мнению, он нарушает принципы свободы торговли и создает риски для бизнеса. Об этом сообщают СМИ.

«Законопроект в нынешнем виде ограничивает свободу экономической деятельности и фактически вынуждает торговые сети заключать договоры с определенными поставщиками. Это не рыночный подход. Мы выступаем за развитие российского производства, но делать это нужно через стимулы и поддержку, а не через административное давление», — сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на обращение исполнительного директора Национального союза хлебопечения Рустама Айдиева.

Кроме того, авторы обращения указали, что предложенные меры создают неравные условия для локализованных в России иностранных брендов, которые платят налоги, инвестируют и используют отечественное сырье, но лишаются возможности попасть на «национальную полку». Ассоциации опасаются дискриминации таких производителей, сложностей с реализацией закона в рознице и перегрузки региональных сетей дополнительными обязанностями. Минпромторг поддерживает законопроект, но ранее против него выступали ФАС и Минэкономразвития.

Ранее производители уже выражали опасения по поводу других законодательных инициатив, касающихся регулирования продуктового рынка, в частности — об обязательном соблюдении ГОСТов. Тогда бизнес предупреждал о риске удорожания социально значимых товаров и сокращении ассортимента из-за роста расходов на переоформление документов и изменение рецептур, несмотря на поддержку инициативы со стороны Минпромторга и авторов законопроекта.