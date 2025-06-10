Бизнес умоляет власти отказаться от «российской полки» в магазинах

«Законопроект в нынешнем виде ограничивает свободу экономической деятельности и фактически вынуждает торговые сети заключать договоры с определенными поставщиками. Это не рыночный подход. Мы выступаем за развитие российского производства, но делать это нужно через стимулы и поддержку, а не через административное давление», — сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на обращение исполнительного директора Национального союза хлебопечения Рустама Айдиева.