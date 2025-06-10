В Госдуме предупредили о сдвиге выплат июньских пенсий: в чем причина изменений

В связи с длинными выходными россиянам досрочно выплатят пенсию до 11 июня включительно. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Социальный фонд заранее обеспечит все выплаты, включая пенсии, из-за праздников. До 11 июня включительно. Это нормальная практика. За январь этого года из-за праздников пенсии начали получать в декабре прошлого года», — объяснил Нилов.
Как правило, часть россиян получают пенсионные выплаты с 12 по 15 числа каждого месяца. Сдвиг произошел в связи с празднованием Дня России на эти дни в июне как раз приходятся длинные выходные.
Кстати, из-за праздника серьезно сократилась рабочая неделя — россиянам предстоит отправляться на работу только три дня — с понедельника по среду. А уже с четверга, 12 июня по воскресенье 15 июня в граждан страны будут законные выходные.
Напомним, перенос с выплатами пенсии — обычная практика. Также, в частности происходит перед Новым годом. Например, в конце 2024 года россияне, получающие свои пенсии с третьего по восьмое число ежемесячно, получили двойную выплату в декабре, поскольку им выплатили пенсию за декабрь и январь.
С 1 февраля в России увеличили фиксированную выплату к страховой пенсии по старости и изменили стоимость пенсионного коэффициента. Это произошло из-за фактической инфляции в 9,5%.
После пересмотра стоимость пенсионного коэффициента стала 145,69 рубля, а фиксированная выплата теперь составляет 8 907,70 рубля. Представители Социального фонда заверили, что ежегодная корректировка выплат проводится с учетом инфляции, чтобы обеспечить стабильный уровень доходов пенсионеров.
А не так давно российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что с 2026 года правительство перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Это коснется почти 40 миллионов россиян. Соответствующий закон уже принят. Так, с 1 февраля по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда.
На самом деле это не новация, а возвращение к старой практике. До 2016 года индексация так и происходила. Сначала добавляли, сколько съела инфляция за предыдущий год. А потом добавляли еще.