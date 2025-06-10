В Госдуме предупредили о сдвиге выплат июньских пенсий: в чем причина изменений

А не так давно российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что с 2026 года правительство перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий. Это коснется почти 40 миллионов россиян. Соответствующий закон уже принят. Так, с 1 февраля по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда.