Девелопер «Брусника» выкупил ТЦ «Хоровод» в районе «Тихого Компроса»

Напомним, минувшей осенью компания группы «Брусника» выиграла на торгах право комплексного развития территорий, ограниченных улицами Куйбышева, Коминтерна и Комсомольским проспектом, а также улицами Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова в Свердловском районе Перми. Площадь для реновации составляет 6,53 га и включает пять многоквартирных аварийных домов. После расселения аварийных домов инвестор должен заняться комплексным развитием территории, построить там около 100 тыс. кв. м жилья, в том числе передать муниципалитету несколько квартир для детей-сирот. Застройщик обязан также заняться озеленением территории, устроить тротуары, дворовые площадки и наружное освещение. Завершить проект КРТ надо в течение восьми лет.