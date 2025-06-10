Китайские редкоземы могут стать причиной смерти европейского автопрома

В апреле 2025 года КНР ввела экспортные ограничения на семь редкоземельных элементов и магнитов в ответ на американские пошлины. Хотя спустя несколько недель китайское министерство коммерции одобрило ряд экспортных лицензий для Европы, процедура их получения оказалась чрезмерно медленной для удовлетворения спроса. По данным Financial Times со ссылкой на экспертов, экспортеров и отраслевые объединения Китая, задержки с выдачей разрешений угрожают поставкам материалов, критически важных для выпуска истребителей и электромобилей.