Китайские редкоземы могут стать причиной смерти европейского автопрома

Введенные Китаем экспортные ограничения на редкоземельные металлы грозят остановкой европейских автоконвейеров, сообщает Reuters.
«Вся автомобильная промышленность в полной панике», — приводит агентство слова Франка Экарда, главы немецкого производителя магнитов Magnosphere.
Специалисты отрасли опасаются, что ситуация с редкоземами может спровоцировать третий за пятилетие масштабный сбой в автопроизводстве. Первый произошел во время пандемии COVID-19, второй длился с 2021 по 2023 год. По данным Reuters, ряд европейских автозаводов уже приостановили работу.
Как отмечает издание, редкоземельные металлы сегодня применяются при изготовлении множества автокомпонентов: боковых зеркал, аудиодинамиков, масляных насосов, стеклоочистителей, датчиков утечки горючего и тормозной системы.
Консалтинговая фирма AlixPartners указывает, что Китай контролирует до 70% глобальной добычи редкоземельных элементов, 85% их переработки и приблизительно 90% производства сплавов и магнитов на их основе. Европейские производители практически лишены альтернативных источников поставок.
В апреле 2025 года КНР ввела экспортные ограничения на семь редкоземельных элементов и магнитов в ответ на американские пошлины. Хотя спустя несколько недель китайское министерство коммерции одобрило ряд экспортных лицензий для Европы, процедура их получения оказалась чрезмерно медленной для удовлетворения спроса. По данным Financial Times со ссылкой на экспертов, экспортеров и отраслевые объединения Китая, задержки с выдачей разрешений угрожают поставкам материалов, критически важных для выпуска истребителей и электромобилей.
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