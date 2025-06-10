Казахстанцы стали реже покупать жилье

В мае жилье на первичном рынке Казахстана подорожало на 0,7%, а на вторичном — наоборот, подешевело на 0,3% за месяц. Между тем покупательная активность жителей заметно снизилась.
Согласно данным Бюро национальной статистики, за месяц в стране было зарегистрировано 33 986 сделок купли-продажи жилья. Это сразу на 7,7% меньше, чем было в апреле 2025 года, но все равно на 9,4% больше, чем было годом ранее.
На индивидуальные дома пришлось 7 745 сделок, а на квартиры — 26 241. Чаще всего казахстанцы покупали 1-комнатные квартиры — 10 168 сделок. Также активно приобретались 2-комнатные квартиры — 9 575.
Стоит отметить, что в мае падение спроса наблюдалось почти в 15 регионах страны. Сильнее всего продажи упали в области Ұлытау — сразу на 31,3% за месяц.
Также сильное снижение зафиксировано в Восточно-Казахстанской (на 18%) и Атырауской (на 17,8%) областях, в Астане (на 16,5%) и в области Жетісу (на 16,2%).
В Шымкенте продажи снизились на 12,4%, а в Алматы, наоборот, выросли, но только на 2%. Наибольший прирост показала область Абай — сразу на 11,4% за месяц.
Наибольшее количество сделок было совершено в Алматы — 7 161. Далее идет Астана (6 077), а замыкает тройку лидеров Карагандинская область (2 654 сделки), с небольшим отставанием от нее расположилась Алматинская область (2 154 сделки).
Область Ұлытау отличилась самым низким количеством зарегистрированных сделок — всего 312.
Стоит отметить, что падение продаж является довольно условным. Дело в том, что майский показатель по-прежнему является одним из самых высоких для 2025 года и уступает только апрельскому.
Будет ли спрос сохраняться на высоком уровне, пока неизвестно, однако на рынке жилья прямо сейчас происходят важные изменения. Например, в Казахстане снизили максимальные ставки по ипотеке.
Впрочем, эксперты считают, что это никак не повлияет на спрос среди населения. Зато в будущем ожидается рост цен из-за запланированного повышения ставки налога на добавленную стоимость до 16%.
Также мы ранее рассказывали о том, что в Казахстане планируют ввести запрет на расчет наличными деньгами при покупке жилья на первичном рынке.