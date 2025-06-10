Казахстанцы стали реже покупать жилье

Согласно данным Бюро национальной статистики, за месяц в стране было зарегистрировано 33 986 сделок купли-продажи жилья. Это сразу на 7,7% меньше, чем было в апреле 2025 года, но все равно на 9,4% больше, чем было годом ранее.