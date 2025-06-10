Метро Алматы могут продлить до города Алатау

На сайте государственных закупок размещены два объявления о подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) для строительства третьей линии метрополитена. Проект планируется реализовать поэтапно: первый участок — от города Алатау до рынка «Мизам», второй — от рынка «Мизам» до станции «Сайран».