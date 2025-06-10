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Как Крым будет обеспечен питьевой водой в курортный сезон

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости Крым. Уровень обеспечения Крыма чистой питьевой водой в курортный сезон 2025 составит 60%. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила председатель Комитета Госсовета РК по экологии и природным ресурсам Светлана Шабельникова.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы недавно проводили заседание комитета по подготовке к курортному сезону в плане обеспечения Крыма чистой питьевой водой. Я хочу сказать, что этот сезон — а несмотря на то, что не было дождей, нам немного помогли весенний снег и осадки — на 60% будет обеспечен питьевыми ресурсами», — сказала Шабельникова.

Она отметила, что Южный берег Крыма и все курортные города будут обеспечиваться питьевой водой бесперебойно.

«Как раз год назад в это время, в начале курортного сезона, была проблема в Евпатории. Сегодня там заменен водовод, поэтому и Саки, и Евпатория будут снабжаться питьевой водой», — добавила глава комитета.

Шабельникова напомнила, что вопрос касательно строительства на Южном берегу Крыма двух водохранилищ, Мартовского и Солнечногорского, наконец решен, и завершение этих работ позволит полностью решить проблему обеспечения чистой питьевой водой (все населенные пункты) от Алушты до Ялты на Южном берегу Крыма.

А уже в этом году будет завершено строительство водоочистных станций в Красноперекопске — месте, которое можно назвать своеобразными воротами Крыма, добавила парламентарий.

«И это тоже важно: будет регион обеспечен чистой питьевой водой. И решен вопрос в Феодосии, в Судаке. То есть работа ведется», — заключила Шабельникова.