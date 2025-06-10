Как Крым будет обеспечен питьевой водой в курортный сезон

«Мы недавно проводили заседание комитета по подготовке к курортному сезону в плане обеспечения Крыма чистой питьевой водой. Я хочу сказать, что этот сезон — а несмотря на то, что не было дождей, нам немного помогли весенний снег и осадки — на 60% будет обеспечен питьевыми ресурсами», — сказала Шабельникова.