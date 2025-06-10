Официальный порог бедности в мире вырос до $3 на одного человека

Всемирный банк объявил о повышении международного порога бедности с 2,15 до 3 долларов на человека в день. Соответствующая информация содержится в сообщении организации.
Предыдущий показатель базировался на данных о паритете покупательной способности (ППС) государств за 2017 год. Как пояснили в банке, ППС-метрики применяются для конвертации различных валют в единый эквивалент с учетом различий в ценах между странами. Пересмотр этих статистических данных повлек за собой изменение оценки самого понятия «черта бедности».
Данный порог служит инструментом для подсчета людей, существующих в условиях крайней нищеты. Согласно новым расчетам, в 2022 году таковых насчитывалось приблизительно 838 миллионов человек, что эквивалентно 10,5% мирового населения. Повышение планки до 3 долларов в сочетании с иными модификациями методологии увеличило эту цифру на 125 миллионов.
При измерении уровня бедности Всемирный банк опирается на национальные стандарты, установленные отдельными государствами. Эти стандарты обычно отражают доходную границу, ниже которой индивид не способен обеспечить минимальные потребности в питании, одежде и жилье в конкретной стране. Национальные пороги бедности коррелируют с ростом общего уровня доходов.
Целевой показатель Всемирного банка по снижению масштабов крайней бедности до менее 3% к 2030 году остается неизменным, подчеркивается в коммюнике.
26 марта 2025 года экономисты НИУ ВШЭ предложили инновационную методику оценки доходного неравенства в России. Исследователи впервые привлекли налоговые декларации для анализа заработков состоятельных граждан. Исследование выявило, что доля обеспеченных россиян, согласно фискальной документации, вдвое превышает оценки Росстата (1,6% против 0,8%). Также установлено, что группа населения с доходами свыше 100 тысяч, но менее 150 тысяч рублей сокращается с 2,3 до 1,8% при использовании нового подхода. Без изменений остались лишь категории с доходами до 40 тысяч рублей (66,7%) и от 80 до 100 тысяч рублей.
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