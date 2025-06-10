Официальный порог бедности в мире вырос до $3 на одного человека

26 марта 2025 года экономисты НИУ ВШЭ предложили инновационную методику оценки доходного неравенства в России. Исследователи впервые привлекли налоговые декларации для анализа заработков состоятельных граждан. Исследование выявило, что доля обеспеченных россиян, согласно фискальной документации, вдвое превышает оценки Росстата (1,6% против 0,8%). Также установлено, что группа населения с доходами свыше 100 тысяч, но менее 150 тысяч рублей сокращается с 2,3 до 1,8% при использовании нового подхода. Без изменений остались лишь категории с доходами до 40 тысяч рублей (66,7%) и от 80 до 100 тысяч рублей.