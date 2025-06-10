Застройщики бюджетного жилья взяли паузу

Итоги мая разочаровали девелоперов, реализующих в Москве проекты комфорт-класса: несмотря на скидки, доходившие в некоторых корпусах до 55%, количество желающих купить новые квартиры по сравнению с апрелем, в целом, сократилось. Почему в конце минувшей весны просела потребительская активность?
Как рассказал «МК» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, в течение последнего месяца весны на рынке новостроек массового сегмента экспонировалось 15,2 тыс. лотов в проектах. Из них 13,2 тыс. лотов приходилось на квартиры и еще 2 тыс. — на апартаменты. Объем предложения вырос на символические 0,9%.
По подсчетам аналитика, средневзвешенная цена одного квадратного метра квартир и апартаментов по итогам мая 2025 года выросла за месяц на 0,5% до 352 220 ₽ При этом, средневзвешенная цена квартир составила 361 850 ₽ за 1 кв. м (+0,6% за месяц, +2,3% за год), а апартаментов — 276 980 ₽ за кв. м (-1,5% за месяц, +0,3% за год).
Рейтинг самых доступных апартаментов в мае 2025 года возглавили лот в районе Солнцево (ЗАО) площадью 26,95 кв. м. за 4,9 млн руб., лот в Зеленограде площадью 19,4 кв. м. за 4,9 млн руб. и лот в Новокосино (ВАО) площадью 22,5 кв. м. за 5,3 млн руб.
В ТОП-3 самых доступных квартир в конце весны попали лот в Зеленограде площадью 19,8 кв. м. за 6,1 млн руб., лот в Гольяново (ВАО) площадью 20,2 кв. м. за 6,3 млн руб. и лот Южном Бутово (ЮЗАО) площадью 19,9 кв. м. за 6,4 млн руб.
«В конце весны многие девелоперы проектов комфорт-класса предлагали солидный дисконт — до 55%. Однако уровень потребительской активности все равно просел», — отметил «МК» основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов. По его словам, клиенты массового сегмента совершали покупки преимущественно с помощью ипотеки. Поэтому часть потенциальных заемщиков отложили сделки до снижения ключевой ставки ЦБ. «Кроме того, родители с детьми ожидали сокращения или отмены комиссий по семейной ипотеке. В ближайшие месяцы мы наверняка увидим отложенный спрос на рынке массовых новостроек Москвы», — добавил девелопер.
По итогам мая больше всего сделок было зарегистрировано в ЗАО (26%, −2 п.п. за месяц), второе место по числу сделок пришлось на ЮВАО (18%, +4 п.п.), третью позицию занял САО (15%, −2 п.п.).
«В мае 2025 года спрос на ДДУ упал на 23,5% в годовом выражении, достигнув минимума с августа 2024 года — всего 2 тыс. сделок», — резюмирует Сырцов. По его мнению, сезонное снижение активности из-за четырех праздничных дней лишь частично объясняет такое падение, поскольку годовая динамика ухудшилась по сравнению с апрелем (-8,8%) и мартом (-14,6%). Сказались также и другие негативные факторы: уменьшение объема предложения, нехватка ликвидных лотов при слабом пополнении рынка новыми объектами, а также ужесточение требований банков к заемщикам после отмены ВТБ и «Сбером» комиссий по семейной ипотеке. Не случайно доля ипотечных сделок в мае снизилась до 61%, потеряв три процентных пункта за месяц.
По прогнозу экспертов, с началом сезона отпусков продажи новостроек в этом сегменте столичного первичного рынка по традиции снизятся.