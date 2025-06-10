Застройщики бюджетного жилья взяли паузу

«В мае 2025 года спрос на ДДУ упал на 23,5% в годовом выражении, достигнув минимума с августа 2024 года — всего 2 тыс. сделок», — резюмирует Сырцов. По его мнению, сезонное снижение активности из-за четырех праздничных дней лишь частично объясняет такое падение, поскольку годовая динамика ухудшилась по сравнению с апрелем (-8,8%) и мартом (-14,6%). Сказались также и другие негативные факторы: уменьшение объема предложения, нехватка ликвидных лотов при слабом пополнении рынка новыми объектами, а также ужесточение требований банков к заемщикам после отмены ВТБ и «Сбером» комиссий по семейной ипотеке. Не случайно доля ипотечных сделок в мае снизилась до 61%, потеряв три процентных пункта за месяц.