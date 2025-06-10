Прокуратура добилась ремонта аварийного моста в Новосибирской области

В Искитимском районе после прокурорской проверки отремонтировали мост через реку Бердь и прилегающий участок дороги. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
Проверка, проведённая межрайонной прокуратурой, выявила трещины на опоре моста в селе Легостаево, а также повреждения дорожного полотна на трассе «Легостаево — Чемское».
По итогам проверки прокуратура внесла представление в адрес ответственного дорожного учреждения. В результате были проведены необходимые ремонтные работы, выявленные дефекты устранены.