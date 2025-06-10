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Новосибирский железнодорожный узел испытывает кадровый кризис

В «Российских железных дорогах» бьют тревогу из-за острой нехватки специалистов по основным железнодорожным специальностям. Особенно востребованы монтёры пути, операторы дефектоскопных тележек и дежурные по сортировочной горке.

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Источник: Сиб.фм

Представители компании объясняют сложившуюся ситуацию рекордно низким уровнем безработицы в стране, что привело к жёсткой конкуренции за квалифицированных рабочих. Наибольший дефицит кадров наблюдается в промышленном секторе и логистике, где темпы роста заработных плат опережают среднерыночные показатели.

Для решения кадровой проблемы «РЖД» предлагает привлекательные условия труда: дежурные моторвагонного депо могут рассчитывать на оклад от 100 тысяч рублей при сменном графике работы, а мастерам по ремонту техники предлагается зарплата от 83 до 103 тысяч рублей с пятидневной рабочей неделей.