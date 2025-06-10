Новосибирский железнодорожный узел испытывает кадровый кризис

Для решения кадровой проблемы «РЖД» предлагает привлекательные условия труда: дежурные моторвагонного депо могут рассчитывать на оклад от 100 тысяч рублей при сменном графике работы, а мастерам по ремонту техники предлагается зарплата от 83 до 103 тысяч рублей с пятидневной рабочей неделей.