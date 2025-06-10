Авиакомпания «Аврора» начала выполнять полёты из Владивостока в Далянь

Авиакомпания «Аврора» начала выполнять прямые регулярные рейсы из Владивостока в Далянь, второй по величине город китайской провинции Ляонин. Полёты выполняются дважды в неделю, по вторникам и субботам, сообщает ИА PrimaMedia.
На маршруте задействовано воздушное судно А319, время в пути составляет около двух часов, сообщила пресс-служба АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ).
Полёты на этом направлении также выполняет китайская авиакомпания Hainan Airlines с частотой два раза в неделю.
Китайская авиакомпания запускает рейсы между Шанхаем и Владивостоком.
Juneyao Airlines уже летала на этом маршруте в 2019 году.
Парк «Авроры» насчитывает 19 самолетов: восемь среднемагистральных Airbus А319, столько же DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6. В 2021 году на базе «Авроры» была создана единая дальневосточная авиакомпания с интеграцией региональных перевозчиков.
Авиакомпания «Аврора» в 2024 году перевезла на всех направлениях 1,5 млн пассажиров, что на 15,4% больше, чем в 2023 году.