Минтруда сказало, что изменится в законах о пенсионном обеспечении и соцстраховании и затронет многих белорусов

В Министерстве труда и социальной защиты сказали об изменениях в законах о пенсионном обеспечении и соцстраховании, которые затронут многих белорусов, пишет БелТА.
Так, во втором чтении в Палате представителей рассмотрели и одобрили проект закона об изменении законов по вопросам государственного социального страхования и пенсионного обеспечения.
— Законопроект направлен на повышение социальной защищенности граждан, — подчеркнула глава Минтруда Наталия Павлюченко.
В ключевых новациях закона речь идет об уплате взносов индивидуальными предпринимателями — вопрос, который активно обсуждался в предпринимательском сообществе. Так, будет снижена нагрузка и, если сейчас ИП сами подают отчетность в органы ФСЗН, то законопроект предусматривает выполнение этого обязательства инспекторами фонда.
Еще предусмотрена простая и понятная формула уплаты обязательных страховых взносов. При доходе ниже уровня минимальной заработной платы за год уплачиваться взносы будут из факта. Если доход равен либо выше «минималки», то обязательные страховые взносы должны уплачиваться из размера не ниже 12 минимальных зарплат.
— Это достаточно адаптивный механизм, который поможет сформировать пенсионные права индивидуальных предпринимателей, — указала министр.
А второй блок новаций направлен на борьбу с зарплатами в конвертах. И предлагается в подобных случаях начислять взносы максимально большой величины: пятикратную среднюю зарплату и выше либо из фактического объема выплаченной зарплаты.
И также в законопроекте есть новация, связанная с налогом на профессиональный доход.
— Поступил запрос о том, чтобы дать возможность уплаты свыше 10% размера от выручки для того, чтобы формировался пенсионный страховой стаж. Этим законопроектом также этот вопрос решается, — констатировала Павлюченко.
Таким образом, ключевые новации законопроекта касаются непосредственно пенсионного обеспечения (указ № 402) и новаций, которые запускаются через месяц после официального опубликования законопроекта.
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