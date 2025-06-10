Минтруда сказало, что изменится в законах о пенсионном обеспечении и соцстраховании и затронет многих белорусов

В ключевых новациях закона речь идет об уплате взносов индивидуальными предпринимателями — вопрос, который активно обсуждался в предпринимательском сообществе. Так, будет снижена нагрузка и, если сейчас ИП сами подают отчетность в органы ФСЗН, то законопроект предусматривает выполнение этого обязательства инспекторами фонда.