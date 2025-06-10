Законопроект о «российской полке» вызвал критику отраслевых ассоциаций

Профильные ассоциации выразили несогласие с инициативой о введении так называемой «российской полки», мотивируя это тем, что данная мера может негативно сказаться на положении зарубежных компаний, которые организовали производство своей продукции на территории России.
Согласно информации, представленной в публикации, возражения против данного законопроекта высказали участники Межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка (МЭС), а также представители семи ассоциаций производителей и поставщиков продовольственных товаров. Об этом сообщают «Ведомости».
Авторы статьи отмечают, что правительство осведомлено о данном обращении, однако официальные комментарии от представителей кабинета министров, Министерства промышленности и торговли, Министерства экономического развития и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по этому вопросу не поступали.
В случае утверждения правительством законопроекта о «российской полке» розничные сети будут обязаны резервировать определенную часть торговой площади для товаров, произведенных в России или странах, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Данная законодательная инициатива находится на стадии обсуждения с 2023 года.
Действующая редакция документа предусматривает, что производитель таких товаров, равно как и владелец товарных знаков, не должен находиться под контролем иностранных лиц. Вместе с тем, продукция, выпускаемая по лицензии на использование чужих товарных знаков, написанных кириллицей, также будет классифицироваться как национальная. По мнению одного из членов профильной ассоциации, эта поправка внесена в интересах компаний, к которым перешли активы иностранных холдингов, покинувших российский рынок.
На прошлой неделе министр промышленности и торговли Антон Алиханов заявил о намерении в скором времени представить законопроект на рассмотрение Государственной Думы.
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