Законопроект о «российской полке» вызвал критику отраслевых ассоциаций

Действующая редакция документа предусматривает, что производитель таких товаров, равно как и владелец товарных знаков, не должен находиться под контролем иностранных лиц. Вместе с тем, продукция, выпускаемая по лицензии на использование чужих товарных знаков, написанных кириллицей, также будет классифицироваться как национальная. По мнению одного из членов профильной ассоциации, эта поправка внесена в интересах компаний, к которым перешли активы иностранных холдингов, покинувших российский рынок.