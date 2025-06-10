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Лукашенко планирует упростить торговлю с другими странами

Лукашенко хочет упростить торговлю с другими странами.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал документы, которые позволят упростить торговлю с другими странами. В частности, президентом одобрены в качестве основы для проведения переговоров проекты двух международных договоров, которые направлены на упрощение взаимной торговли и развитие сотрудничества партнеров по ЕАЭС с третьими странами, сообщила пресс-служба президента.

Так, главой Беларуси одобрен проект о временном торговом соглашении между Евразийским экономическим союзом и его странами-членами с одной стороны, а также Монголией с другой стороны.

Еще одобрено экономическое партнерство (проект соглашения) ЕАЭС и его стран-членов с одной стороны и Объединенными Арабскими Эмиратами с другой стороны.

Совмин Беларуси уполномочен на проведение переговоров по проектам соглашений, а также их подписание.