Лукашенко планирует упростить торговлю с другими странами

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал документы, которые позволят упростить торговлю с другими странами. В частности, президентом одобрены в качестве основы для проведения переговоров проекты двух международных договоров, которые направлены на упрощение взаимной торговли и развитие сотрудничества партнеров по ЕАЭС с третьими странами, сообщила пресс-служба президента.