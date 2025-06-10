Из Астаны в Омск запустят дополнительные авиарейсы

«Дополнительные рейсы были запланированы с учетом сезонного роста пассажиропотока в летний период, включая время отпусков, школьных каникул и деловых поездок. Летнее расширение полетной программы направлено на повышение транспортной доступности между регионами Казахстана», — отметили в компании.