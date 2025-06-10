Из Астаны в Омск запустят дополнительные авиарейсы

АСТАНА, 10 июн — Sputnik. Авиакомпания VietJetQazaqstan намерена запустить дополнительные рейсы в период высокого спроса.
С 8 июля по 31 августа увеличат полеты по наиболее востребованным направлениям. А именно:
- Астана — Омск — Астана (дополнительные три частоты, цены от 31 тысячи тенге или 60,8 долларов);
- Астана — Туркестан — Астана (по вторникам, цены от 16 тысяч тенге или 31,3 доллара);
- Астана — Шымкент — Астана (ежедневно, цены от 20 тысяч тенге или 39,2 доллара);
- Шымкент — Жезказган — Шымкент (по четвергам и воскресеньям, цены от 16 тысяч тенге или 31,3 доллара).
«Дополнительные рейсы были запланированы с учетом сезонного роста пассажиропотока в летний период, включая время отпусков, школьных каникул и деловых поездок. Летнее расширение полетной программы направлено на повышение транспортной доступности между регионами Казахстана», — отметили в компании.
Билеты уже доступны для бронирования на официальном сайте компании.