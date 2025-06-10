Автоэксперт назвал признаки, указывающие на необходимость замены свечей в авто

Автомобильный эксперт Вадим Стрельбицкий в беседе с «Газетой.Ru» перечислил 5 признаков, указывающих на выход из строя свечей зажигания в автомобиле.
По словам собеседника издания, о необходимости замены свечей могут сигнализировать несколько явных признаков. Так, свечи следует поменять, если двигатель начинает работать неровно, и появляются вибрации, особенно заметные на холостом ходу, отметил эксперт. Кроме того, замена свечей требуется, если машина теряет былую резвость, и разгон становится вялым, а также в том случае, если у автомобиля увеличивается расход топлива, предупредил Стрельбицкий.
Еще одним тревожным сигналом собеседник издания назвал трудности с запуском двигателя, особенно в холодную погоду. Он посоветовал проверить состояние свечей, если стартер крутит, но мотор не схватывает с первого раза. Также, как заметил эксперт, прямым указанием на необходимость замены свечей является обнаружение нагара, масляных следов или повреждений на электродах при визуальном осмотре.
Стрельбицкий указал, что производители, как правило, рекомендуют производить замену свечей каждые 30−50 тысяч километров, но реальный срок службы зависит от качества топлива, стиля езды и состояния двигателя. Собеседник издания призвал не дожидаться критических симптомов и проверять свечи во время планового техобслуживания, что поможет избежать дорогостоящего ремонта в дальнейшем.
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