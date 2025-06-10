Автоэксперт назвал признаки, указывающие на необходимость замены свечей в авто

По словам собеседника издания, о необходимости замены свечей могут сигнализировать несколько явных признаков. Так, свечи следует поменять, если двигатель начинает работать неровно, и появляются вибрации, особенно заметные на холостом ходу, отметил эксперт. Кроме того, замена свечей требуется, если машина теряет былую резвость, и разгон становится вялым, а также в том случае, если у автомобиля увеличивается расход топлива, предупредил Стрельбицкий.