Крупнейшую на Дальнем Востоке подстанцию строят в Приморье

Ранее стало известно, что площадку под строительство Приморской атомной электростанции уже определили. Однако перед началом работ предстоят общественные обсуждения, слушания и окончательное одобрение правительства. Проект предусматривает возведение двух энергоблоков мощностью 2 ГВт с запуском к 2035 году. АЭС включена в генсхему размещения энергетических объектов до 2042 года. Также рассматривается возможность строительства аналогичной станции в Хабаровском крае.