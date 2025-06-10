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Крупнейшую на Дальнем Востоке подстанцию строят в Приморье

В селе Новонежино Шкотовского округа Приморского края идет строительство подстанции «Варяг» мощностью 500 кВ, которая станет крупнейшей в Дальневосточном федеральном округе, сообщает ИА DEITA.RU.

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Источник: ДЕЙТА

Как рассказали в региональном правительстве, завершить работы планируется в декабре текущего года. Площадь объекта превышает 200 тысяч кв. метров, а суммарная протяженность линий электропередачи составит 475 километров. Сейчас на стройплощадке идет монтаж оборудования, включая открытое распределительное устройство. Работы выполняются в соответствии с графиком.

Министр энергетики и газоснабжения Приморского края Елена Шиш подчеркнула, что подстанция «Варяг» станет ключевым элементом энергетической инфраструктуры региона. Она повысит надежность электроснабжения и позволит подключать новые промышленные объекты.

«Мощности строящейся подстанции уже зарезервированы под крупные предприятия, которые готовятся к запуску», — рассказала Елена Шиш.

Среди этих предприятий Находкинский завод минеральных удобрений и ряд портовых комплексов. Ожидается, что ввод подстанции даст значительный толчок к развитию промышленного потенциала Приморья.

Ранее стало известно, что площадку под строительство Приморской атомной электростанции уже определили. Однако перед началом работ предстоят общественные обсуждения, слушания и окончательное одобрение правительства. Проект предусматривает возведение двух энергоблоков мощностью 2 ГВт с запуском к 2035 году. АЭС включена в генсхему размещения энергетических объектов до 2042 года. Также рассматривается возможность строительства аналогичной станции в Хабаровском крае.