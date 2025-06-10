Екатеринбуржцы смогут уехать в КНДР на поезде

Согласно представленному графику, из Москвы поезда будут отправляться каждое 12-е и 26-е число месяца. Прибытие в Пхеньян запланировано 4-го и 20-го числа каждого месяца соответственно. Из КНДР поезда в Москву будут отправляться 3-го и 17-го числа.