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Екатеринбуржцы смогут уехать в КНДР на поезде

Из Екатеринбурга запустят поезда в КНДР.

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Источник: РИА "Новости"

Екатеринбуржцы могут напрямую уехать в КНДР после возобновления железнодорожного сообщения между Москвой и Пхеньяном. Это следует из сообщения пресс-службы РЖД.

Поезда начнут курсировать между двумя столицами с 17 июня. Составы будут делать остановку в уральской столице.

Согласно представленному графику, из Москвы поезда будут отправляться каждое 12-е и 26-е число месяца. Прибытие в Пхеньян запланировано 4-го и 20-го числа каждого месяца соответственно. Из КНДР поезда в Москву будут отправляться 3-го и 17-го числа.