Forbes: в России появился новый миллиардер из фармацевтики

В России появился новый миллиардер, заработавший состояние на выпуске лекарств. Как сообщает Forbes, им стал основатель и крупнейший акционер фармацевтической компании «Промомед» Петр Белый.
Капитал бизнесмена превысил $1 млрд. Белый стал пятым российским миллиардером из фармацевтики. Предприниматель владеет контрольным пакетом акций ПАО «Промомед» (около 88%). Цена одной акции компании в ходе торгов на Московской бирже 9 июня достигала 420,85 рубля. Таким образом, стоимость принадлежащего Белому пакета акций оценивается в 78,4 млрд рублей.
Миллиардерами в фармацевтике в РФ, по данным Forbes, также являются совладельцы холдинга «Огмент инвестментс» Виктор Харитонин и Егор Кульков, основатели компаний «Р-фарм» Алексей Репик и «Фармасинтез» Викрам Пуния.
Петру Белому 52 года. Он окончил Московский государственный медико-стоматологический университет. Компанию «Промомед» основал в 2005 году. В ее структуру входят R&D-центр и завод «Биохимик». Диверсифицированный портфель компании состоит из более чем 350 лекарственных препаратов.
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