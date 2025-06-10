Forbes: в России появился новый миллиардер из фармацевтики

Петру Белому 52 года. Он окончил Московский государственный медико-стоматологический университет. Компанию «Промомед» основал в 2005 году. В ее структуру входят R&D-центр и завод «Биохимик». Диверсифицированный портфель компании состоит из более чем 350 лекарственных препаратов.