Ночные автобусы запустят во всех крупных городах Казахстана из-за нелегальных таксистов

По данным правительства, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов заявил, что одной из распространенных проблем остаются нелегальные службы такси, что создает риски для пассажиров. Кроме того, в ночное время отсутствует автобусное сообщение между аэропортами и центром города, что является неудобством для туристов. Он предложил ввести ночные экспресс-маршруты для обеспечения более безопасного и комфортного перемещения.