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Ночные автобусы запустят во всех крупных городах Казахстана из-за нелегальных таксистов

Во всех крупных городах Казахстана планируется запустить ночные экспресс-маршруты между аэропортами и центром населенного пункта, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Источник: Nur.kz

По данным правительства, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов заявил, что одной из распространенных проблем остаются нелегальные службы такси, что создает риски для пассажиров. Кроме того, в ночное время отсутствует автобусное сообщение между аэропортами и центром города, что является неудобством для туристов. Он предложил ввести ночные экспресс-маршруты для обеспечения более безопасного и комфортного перемещения.

«В международных аэропортах внедрена система QR-кодов, содержащая информацию о легальных такси, отелях, электронных сим-картах и туристических объектах. Акиматам регионов предложено обеспечить постоянный контроль, проводить разъяснительную работу и при необходимости предусмотреть усиление ответственности для нарушителей», — сообщили в правительстве.