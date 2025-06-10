Ведомости: производители выступили против закона о полках с российскими товарами

В конце 2024 года глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что создание «российской полки» в магазинах начнут с бытовой химии. По его словам, в перечень квотируемых товаров предполагается включать только те группы, по которым уже существует конкуренция производителей и брендов. Это российские флагманы в потребительских товарах, а сама отрасль наукоемкая и «подтягивает» многие смежные отрасли.