Ведомости: производители выступили против закона о полках с российскими товарами

Члены межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка (МЭС) и семь объединений производителей и поставщиков продуктов питания обратились к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой отказаться от проекта закона о «российской полке», который по их мнению ущемляет интересы иностранных компаний, локализовавших в России свои товары. Об этом со ссылкой на обращение сообщает издание «Ведомости».
Сейчас законопроект предполагает, что продавцов обязывают предоставлять пространство на витринах и стеллажах под продукты, произведенные в России или в странах ЕАЭС. Оговаривается, что попасть на эти полки могут товарные знаки или производители, не контролируемые иностранными лицами.
Авторы обращения указывают, что условия по факту принуждают продавцов заключать договоры с определенными производителями. За бортом могут оказаться иностранные производители, чье производство локализовано в РФ, которые стали российскими резидентами, платят в стране налоги и создают рабочие места, занимаются инвестициями, а в производстве используют российское сырье.
По мнению профассоциаций, поддержка отечественного производителя должна осуществляться рыночными методами: инвестициями, налоговыми льготами, субсидиями, маркетингом.
В конце 2024 года глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что создание «российской полки» в магазинах начнут с бытовой химии. По его словам, в перечень квотируемых товаров предполагается включать только те группы, по которым уже существует конкуренция производителей и брендов. Это российские флагманы в потребительских товарах, а сама отрасль наукоемкая и «подтягивает» многие смежные отрасли.