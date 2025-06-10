Выдача кредитов в Башкирии сократилась ещё на 6%

Выдача потребительских кредитов в мае 2025 года в Башкирии сократилась на 6% к апрелю. Их объём уменьшился на 10%, по данным Объединённого кредитного бюро.
Предварительно, в мае жители региона получили 34,26 тыс. нецелевых кредитов (в апреле 36,55 тыс.), средний чек которых составил 159 тыс. руб. (в апреле 165 тыс.), на срок 2 года (в апреле 1 год 11 мес.).
Объёмы снизились более чем на полмиллиарда: 6,03 млрд руб. в апреле и 5,44 млрд руб. в мае.
Полная стоимость кредита в сегменте потребкредитов в апреле составила 34,33%, в мае — 34,28%.
В мае 2024 года ПСК в сегменте наличных была на уровне 25,8% (при ключевой ставке 16%).
В январе — мае текущего года количество выдач по стране сократилось на 55%, объём — на 64% по сравнению с пятью месяцами 2024-го.
6 июня 2025 года Центробанк наконец снизил ставку до 20%, после того как полгода удерживал её на уровне 21%, добиваясь охлаждения рынка.
Ранее сообщалось, что самозапреты на кредиты к началу июня установили почти 400 тыс. жителей Башкирии.