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МАРТ сказал о крупных штрафах за надбавки 440% на овощи и яблоки в Беларуси

МАРТ наказал поставщиков овощей за надбавки 440%

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси выявлены нарушения в завышении торговых надбавок, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

В МАРТ сообщили, что с начала 2025-го нарушения законодательства о ценах и ценообразовании были установлены более чем в 100 субъектах хозяйствования.

— Общая сумма штрафов превысила 250 тысяч белорусских рублей, — прокомментировали в пресс-службе.

В частности, в Гомельской области установили, что организация «МВ-опт» продавала овощи «борщевого набора» и яблоки с надбавкой 442%, тогда как надбавка не должна превышать 30%. Завысив в разы торговые надбавки, организация получила свыше 50 тысяч белрублей выручки. За это ей грозит штраф — до 110 тысяч белрублей.

Еще в Минской области частное предприятие «СИРС» в товарно-транспортных накладных указывало неверные данные при реализации продукции. Так у индивидуального предпринимателя не было документов, которые обосновывали бы розничные цены, а торговые надбавки были завышены до 55% при разрешенных 15−30%.

Также на Брестчине индивидуальный предприниматель на безалкогольные напитки и воду применила торговые надбавки от 47% до 156%, тогда они не должны превышать 40%.

— Все нарушители привлечены к административной ответственности, — констатировали в МАРТ.

Тем временем Минтруда сказало, что изменится в законах о пенсионном обеспечении и соцстраховании и затронет многих белорусов.

И мы писали, что в Минске прокуратура отменила оплату жильцами разбитого хулиганом окна.