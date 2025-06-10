МАРТ сказал о крупных штрафах за надбавки 440% на овощи и яблоки в Беларуси

В Беларуси выявлены нарушения в завышении торговых надбавок, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
В МАРТ сообщили, что с начала 2025-го нарушения законодательства о ценах и ценообразовании были установлены более чем в 100 субъектах хозяйствования.
— Общая сумма штрафов превысила 250 тысяч белорусских рублей, — прокомментировали в пресс-службе.
В частности, в Гомельской области установили, что организация «МВ-опт» продавала овощи «борщевого набора» и яблоки с надбавкой 442%, тогда как надбавка не должна превышать 30%. Завысив в разы торговые надбавки, организация получила свыше 50 тысяч белрублей выручки. За это ей грозит штраф — до 110 тысяч белрублей.
Еще в Минской области частное предприятие «СИРС» в товарно-транспортных накладных указывало неверные данные при реализации продукции. Так у индивидуального предпринимателя не было документов, которые обосновывали бы розничные цены, а торговые надбавки были завышены до 55% при разрешенных 15−30%.
Также на Брестчине индивидуальный предприниматель на безалкогольные напитки и воду применила торговые надбавки от 47% до 156%, тогда они не должны превышать 40%.
— Все нарушители привлечены к административной ответственности, — констатировали в МАРТ.
Тем временем Минтруда сказало, что изменится в законах о пенсионном обеспечении и соцстраховании и затронет многих белорусов.
И мы писали, что в Минске прокуратура отменила оплату жильцами разбитого хулиганом окна.