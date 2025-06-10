МАРТ сказал о крупных штрафах за надбавки 440% на овощи и яблоки в Беларуси

В частности, в Гомельской области установили, что организация «МВ-опт» продавала овощи «борщевого набора» и яблоки с надбавкой 442%, тогда как надбавка не должна превышать 30%. Завысив в разы торговые надбавки, организация получила свыше 50 тысяч белрублей выручки. За это ей грозит штраф — до 110 тысяч белрублей.