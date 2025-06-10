Поток туристов в Башкирию в 2024 году вырос на 5%

По данным министерства предпринимательства и туризма Башкирии, в 2024 году в республике действовало более 600 гостиниц и санаториев, 120 глэмпингов. Более 108 млн рублей в 2024 году было выделено в виде грантов на 33 инвестиционных проекта, направленных на развитие туристической инфраструктуры, около 250 млн рублей направили на поддержку 45 проектов по созданию модульных средств размещения, что позволило увеличить номерной фонд на 527 единиц. Всего проведено более 25 крупных событийных мероприятий, которые собрали свыше 400 тыс. человек.