Поток туристов в Башкирию в 2024 году вырос на 5%

По данным Росстата, в 2024 году Башкирию посетили 2,2571 млн туристов, это на 5% больше, чем в 2023 году. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство».
По словам министра предпринимательства и туризма РБ Зухры Гордиенко, которые приводит пресс-служба правительства Башкирии, увеличение числа туристов в республике достигается в том числе за счет развития соответствующей инфраструктуры: строительства новых гостиничных комплексов и создания привлекательных туристических объектов. Башкирия предлагает гостям комфортные условия для отдыха, интересные маршруты, событийные мероприятия и многое другое. Среди новых туристических локаций, открытых в прошлом году и быстро ставших популярными, комплекс «Салауат ере», визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций и другие.
По данным министерства предпринимательства и туризма Башкирии, в 2024 году в республике действовало более 600 гостиниц и санаториев, 120 глэмпингов. Более 108 млн рублей в 2024 году было выделено в виде грантов на 33 инвестиционных проекта, направленных на развитие туристической инфраструктуры, около 250 млн рублей направили на поддержку 45 проектов по созданию модульных средств размещения, что позволило увеличить номерной фонд на 527 единиц. Всего проведено более 25 крупных событийных мероприятий, которые собрали свыше 400 тыс. человек.
В 2025 году в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» на развитие туризма предусмотрено выделение 404,1 млн рублей. Значительная часть этой суммы, 231,6 млн рублей, пойдет на улучшение туристической инфраструктуры, 45 млн рублей — на организацию событийных мероприятий.