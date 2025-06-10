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К осени в Новокольцовском появятся две новые улицы

Управление капитального строительства Екатеринбурга объявило тендер на строительство двух объектов улично-дорожной сети в микрорайоне Новокольцовский.

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Как следует из конкурсной документации, речь идет об участке улицы 100-летия Уральского университета (кольцевая) между ЭКСПО-бульваром и улицей Олимпийской и участке Олимпийской от Новосинарского бульвара до улицы Универсиады.

Планируется, что к строительству участка улице Олимпийской подрядчик приступит 16 июля и сдаст ее до 8 сентября. По участку 100-летия Уральского университета отводится срок 17 июля-9 сентября.

Начальная стоимость работ — 461 млн рублей. Заявки принимаются до 25 июня.

Ранее «МК-Урал» сообщал, что в конце 2025 года в Новокольцовском планируется начать строительство большого детского сада. Средства на его постройку выделил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Условия конкурса пыталась оспорить корпорация «Атомстройкомплекс».