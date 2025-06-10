В Омске на 1,6% подорожали квартиры в новостройках

Эксперты отмечают, что спрос на жилье остаётся относительно сбалансированным. Однако покупатели всё чаще выбирают квартиры на вторичном рынке. Основными причинами такого выбора являются готовность объектов к заселению и более низкая итоговая стоимость сделок по сравнению с новостройками.