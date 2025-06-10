В Омске на 1,6% подорожали квартиры в новостройках

В Омске наблюдается рост цен на жилье: новостройки подорожали на 1,6% и теперь стоят в среднем 155 403 рублей за квадратный метр. Аналогично, вторичный рынок жилья увеличился в цене на 1,1%.
Эксперты отмечают, что спрос на жилье остаётся относительно сбалансированным. Однако покупатели всё чаще выбирают квартиры на вторичном рынке. Основными причинами такого выбора являются готовность объектов к заселению и более низкая итоговая стоимость сделок по сравнению с новостройками.
Агентство также указывает, что на первичный рынок влияет ограниченное количество новых объектов, которые вводятся в эксплуатацию. В то же время, вторичный рынок жилья начинает привлекать внимание покупателей благодаря растущей арендной доходности, что также изменяет структуру спроса.