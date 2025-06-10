Опубликовано завораживающее видео из нового тоннеля метро от Сенной до Свободы

Сейчас тоннель выглядит пустым, так как различные коммуникации и технические элементами еще не установлены. Но уже в ближайшее время здесь начнут монтировать все необходимое оборудование. На железобетонной обделке строители приступили к монтажу металлического каркаса, который станет основой для будущей конструкции пути. После завершения этой стадии рабочие зальют путевой бетон, чтобы подготовить тоннель к укладке рельсов и инженерных коммуникаций. Тем временем на площади Свободы продолжаются работы по сооружению монтажного котлована. Именно отсюда осенью планируется запустить новые тоннелепроходческие щиты в сторону станции «Горьковская».