В Прикамье с 1 июля тарифы за услуги ЖКХ подорожают на 21,1%: причина

«В этот индекс включена плата за все коммунальные услуги: отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроэнергию, газ, ТКО (общая сумма в платежной квитанции). То есть, рост тарифов происходит таким образом, чтобы совокупный платеж граждан за ЖКУ по итогу не превысил 21,1%», пояснили «ФедералПресс» в Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края.
Ранее данные о росте тарифа за жилищно-коммунальные услуги озвучил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в интервью РИА Новости. Комментируя эти цифры, он отметил, что повышение стоимости услуг в этой сфере в регионах связано с необходимостью обновления устаревших сетей, расходами на утилизацию мусора, общим ростом цен и другими факторами.
В минтарифов Прикамья пояснили, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги формируются с учетом экономически обоснованных затрат, а также ресурсов, необходимых для реализации инвестиционных программ, направленных на реконструкцию и модернизацию коммунальной инфраструктуры.
По информации ведомства, тарифы на электроэнергию устанавливаются для трех диапазонов, и подобная дифференциация применяется для всех регионов России. В частности, рост тарифа на электроэнергию в рамках первого диапазона в Пермском крае составит 12,3%. Граница первого диапазона — 3000 кВт.ч./мес. в летний период и 3900 кВт.ч./мес. в отопительный период в домах без газа. Под этот диапазон попадает большая часть населения Прикамья, поскольку обычно уровень расхода электроэнергии в домохозяйствах не превышает 350−500 кВт/ч в месяц.
Что касается тарифов на водоснабжение, водоотведение и на тепло, то они устанавливаются для каждой ресурсоснабжающей организации отдельно. С ними можно ознакомиться на сайте ведомства. Тарифы на газ дифференцированы в зависимости от того, установлен или нет прибор учета, а также осуществляется или нет нагрев воды. С 1 июля планируется пересмотр тарифа. Его величина еще не определена, но рост не превысит 12,5%.
В министерстве также отметили, что вне зависимости от величины изменения платежа за коммунальные услуги, можно обращаться в органы соцзащиты по месту жительства за начислением адресных социальных субсидий по оплате услуг ЖКХ. Жители могут получить субсидию, если их расходы на по этой статье превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи: это 22%.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в этом году увеличатся тарифы на услуги ЖКХ, при этом ряд регионов ожидает повышение до 20% и выше. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщала, что среднее повышение по России составит 12%. При этом минимальный порог роста будет у Республики Алтай — 8,8%, а самый высокий порог роста в Пермском крае — 21,1%.