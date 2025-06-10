В Прикамье с 1 июля тарифы за услуги ЖКХ подорожают на 21,1%: причина

Что касается тарифов на водоснабжение, водоотведение и на тепло, то они устанавливаются для каждой ресурсоснабжающей организации отдельно. С ними можно ознакомиться на сайте ведомства. Тарифы на газ дифференцированы в зависимости от того, установлен или нет прибор учета, а также осуществляется или нет нагрев воды. С 1 июля планируется пересмотр тарифа. Его величина еще не определена, но рост не превысит 12,5%.