В трех городах Челябинской области с 1 июля тарифы ЖКХ вырастут на 19,9%

Это Челябинск, Магнитогорск и Копейск.
На 18% тарифы ЖКХ со следующего месяца вырастут в Верхнеуфалейском, Златоустовском, Карабашском, Кыштымском, Локомотивном, Миасском, Озерском, Снежинском, Трехгорном, Троицком, Усть-Катавском, Чебаркульском и Южноуральском городских округах.
Всего в 139 муниципальных образованиях региона коммунальный платеж увеличится на 18%.
Рост меньше 18% установлен в 143 локациях: самый небольшой прирост с 1 июля 2025 года будет в Приморском, Калининском и Сыртинском сельских поселениях с показателями в 11,1%, 11,4% и 10,5% соответственно.
Напомним, Челябинская область оказалась в топ-5 по росту тарифов на услуги ЖКХ: средний индекс 18%, предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям составит 4,8%. Больше средний индекс установлен для Пермского края (21,1%), Кемеровской области — Кузбасса (19,8%), Северной Осетии — Алании (19%), в Мордовии — аналогичная цифра, 18%. В Московской области он составит 13,3%, Республике Крым — 11,9%, Татарстане — 17,5%.