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В пермском «Редукторе-ПМ» назначен новый директор

Новым управляющим директором стал Александр Попов.

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Источник: Комсомольская правда

На предприятии «Редуктор-ПМ» в Перми произошла смена руководства. Новым управляющим директором стал Александр Попов, который до этого возглавлял курское АО «Авиаавтоматика». Как сообщают источники в отрасли, официальное назначение состоялось 9 июня. Эту информацию «Ъ-Прикамье» подтвердили и в самой компании.

Прежний директор Андрей Белоусов занимал пост с июля 2022 года. Он входил в управленческую команду Николая Семикопенко, который руководил предприятием с 1995 года.

АО «Редуктор-ПМ» — один из крупнейших российских производителей редукторов и трансмиссий для вертолетов.

Завод выпускает, ремонтирует и обслуживает оборудование для моделей Ми-8/17, Ми-28 и Ми-26Т. С 2018 года компания не публикует свои финансовые показатели.