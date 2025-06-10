В пермском «Редукторе-ПМ» назначен новый директор

На предприятии «Редуктор-ПМ» в Перми произошла смена руководства. Новым управляющим директором стал Александр Попов, который до этого возглавлял курское АО «Авиаавтоматика». Как сообщают источники в отрасли, официальное назначение состоялось 9 июня. Эту информацию «Ъ-Прикамье» подтвердили и в самой компании.
Прежний директор Андрей Белоусов занимал пост с июля 2022 года. Он входил в управленческую команду Николая Семикопенко, который руководил предприятием с 1995 года.
АО «Редуктор-ПМ» — один из крупнейших российских производителей редукторов и трансмиссий для вертолетов.
Завод выпускает, ремонтирует и обслуживает оборудование для моделей Ми-8/17, Ми-28 и Ми-26Т. С 2018 года компания не публикует свои финансовые показатели.