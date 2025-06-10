В пермском «Редукторе-ПМ» назначен новый директор

На предприятии «Редуктор-ПМ» в Перми произошла смена руководства. Новым управляющим директором стал Александр Попов, который до этого возглавлял курское АО «Авиаавтоматика». Как сообщают источники в отрасли, официальное назначение состоялось 9 июня. Эту информацию «Ъ-Прикамье» подтвердили и в самой компании.