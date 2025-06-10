Регистрацию сделок с недвижимостью упростят с 11 июня

Появится и возможность дистанционных сделок. Например, продавец живет в Минске, а покупатель — в Витебске. Они, как пояснила представитель Госкомимущества, предварительно связываются, чтобы оговорить условия сделки. Затем в один и тот же день, в одно и то же время каждый обращается в ближайший офис по регистрации. Регистраторы связываются между собой по видеосвязи, составляют договор. Он подписывается двумя сторонами в разных местах и отдается на регистрацию.